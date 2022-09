13.09.2022 h 16:45 commenti

Terza edizione della giornata del dono per promuovere la gratuità dei gesti

Organizzata per il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco, l'iniziativa dell'associazione 'Insieme per Prato' coinvolge le scuole e tutti i comuni della provincia. Previste presentazioni di libri, letture, visite guidate e momenti ricreativi che proseguiranno fino al 22 ottobre

ll 4 ottobre torna la terza edizione del giorno dono iniziativa promossa dall'associazione Insieme per Prato per sensibilizzare sulla cultura della gratuità e, quindi, del dono. Un programma che coinvolge tutti i Comuni della provincia e prevede, da parte di Insieme per Prato che raggruppa 40 associazioni di volontariato, l'organizzazione di un convegno in palazzo comunale che sarà anche l'occasione per premiati i progetti finalizzati a rendere migliore la qualità della vita ed il rafforzamento dei legami fra tutti coloro che vivono e operano nel territorio della provincia di Prato. Le candidature tramite bando pubblicato sul sito dell'associazione, possono essere presentate entro il 25 settembre.

In contemporanea verrà anche promossa un' attività con l'istituto Brunelleschi di Montemurlo, gli istituti comprensivi Gandhi, Marco Polo e Pontormo, nei giardini delle scuole verrà piantato un melograno, albero simbolo dell'abbondanza.

Gli eventi faranno tappa in tutti i comuni del territorio. Presentazioni di libri, letture, ma anche visite guidate e momenti ricreativi che proseguiranno fino al 22 ottobre. Ogni iniziativa è stata pensata per sensibilizzare sull’importanza della cultura del dono in tutte le sue forme.

L'associazione Insieme per Prato ha iniziato il percorso per trasformarsi in Fondazione, l'obbiettivo doveva essere raggiunto nel 2020 ma è slittato a causa della Pandemia, ora è stato posticipato al 2023.

