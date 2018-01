10.01.2018 h 17:06 commenti

Terza corsia A11, via libera della Regione all'intervento

L'ente invita i Comuni interessati dall'intervento, tra cui Prato, a vigilare sui lavori per controllarne la conformità

Parere positivo dalla Regione Toscana sulla localizzazione dei lavori per la realizzazione della terza corsia lungo l'autostrada A11 nel tratto Firenze–Pistoia. La Giunta regionale ha dato il suo via libera all'opera, visti i pareri dei Comuni interessati e della Conferenza dei servizi, con una delibera approvata lunedì 8 gennaio. Con lo stesso atto la Regione ha invitato le amministrazioni comunali di Firenze, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Prato, Agliana, Pistoia, Pieve a Nievole e Monsummano Terme a vigilare sui lavori per controllarne la conformità.

In un comunicato stampa della Regione, l'assessorato alle infrastrutture "che ha avuto un ruolo importante di coordinamento e di raccordo con Autostrade e con il Ministero per favorire l'intesa fra le parti" si dice soddisfatto. "La realizzazione della terza corsia nel tratto tra Firenze e Pistoia, che comprende il nodo di Peretola - prosegue il comunicato - rappresenterà un grande passo in avanti per l'ammodernamento infrastrutturale della Toscana ed inoltre la realizzazione delle opere accessorie e compensative richieste dagli enti locali permetterà la risoluzione di significative criticità". Tra queste c'è il raddoppio del Ponte Lama.