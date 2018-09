28.09.2018 h 10:50 commenti

Terza corsia A11, in approvazione il progetto esecutivo e la dichiarazione di pubblica utilità

I documenti del procedimento di Società Autostrade sono pubblicati all'albo pretorio del Comune di Prato dal prossimo 1° ottobre

Da lunedì 1 ottobre sull’albo pretorio del Comune di Prato sarà consultabile l’avviso pubblico di Società Autostrade, con il quale si rende noto che è in corso il procedimento per l’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione della terza corsia dell' A11 Firenze – Pisa Nord, nel tratto tra Firenze e Pistoia. Insieme al progetto è sottoposta ad approvazione anche la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Gli interessati potranno consultare planimetrie e documenti all’albo pretorio del Comune per trenta giorni a partire, come detto, da lunedì 1 ottobre.

L'intervento di ampliamento dell'A11 interessa un tracciato di ventisette chilometri, nove e mezzo dei quali nel Comune di Prato. Tantissime, per non dire centinaia, le proprietà vicine all'autostrada che saranno interessate dall'opera anche solo come aree di cantiere. Tra l'altro l'intervento sul tratto pratese dell'A11 prevede ampliamenti sia simmetrici, vale a dire con un allargamento realizzato in entrambe le direzioni di scorrimento, che asimmetrici e cioè con l'intervento concentrato solo su una parte. Le procedure di esproprio sono iniziate due anni fa e riguardano 258 proprietari tra privati, aziende ed enti pubblici.