13.10.2022 h 11:53 commenti

Terrorizzava il paese con botti ed esplosioni: a casa un arsenale e anche una serra per la marijuana

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri che da tempo indagavano sugli scoppi che avvenivano nel cuore della notte. Sequestrati petardi e fuochi d'artificio detenuti illegalmente

E' stato individuato e arrestato l'uomo che da tempo creava allarme nella popolazione a Poggio a Caiano facendo esplodere grossi petardi, soprattutto nelle ore notturne. Poche notti fa si è registrato l'episodio più eclatante con tanti cittadini scesi in strada spaventati dal rumore provocato dalle esplosioni. ne è nato un parapiglia con molti che hanno chiamato il 112.Si tratta di un 35enne, abitante nel comune mediceo. Su segnalazioni di alcuni residenti della zona delle Fornaci, i carabinieri hanno fatto irruzione nella sua casa dove vive da solo trovando tutto l'arsenale con cui si divertiva a seminare il panico tra i cittadini.Botti pesanti, petardi, fuochi d'artificio ma anche una sorpresa. L'abitazione infatti, era stata trasformata in una serra per la coltivazione di marijuana con tanto di luci per riscaldare l'ambiente, fertilizzanti e manuale del settore. I militari hanno scoperto e sequestrato anche 600 grammi di sostanza stupefacente. Sono scattate quindi le manette per il 35enne.Ieri, 12 ottobre, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto gli arresti domiciliari. I reati contestati quindi riguardano la detenzione e la coltivazione di stupefacenti, disturbo della quiete pubblica, accensione e ed esplosioni pericolose.Soddisfazione è stata espressa dall'amministrazione comunale di Poggio a Caiano, che da tempo raccoglieva le lamentele dei vicini di casa dell'uomo: “L’intervento tempestivo delle nostre forze dell’ordine ha permesso di scongiurare il peggio - dice il sindaco Francesco Puggelli -. Non posso che ringraziare e congratularmi con i carabinieri di Poggio a Caiano che con un’indagine precisa e mirata sono riusciti a individuare e arrestare l’uomo che da giorni terrorizzava il territorio con esplosioni capaci di creare veri e propri crateri nel terreno. Non voglio neppure immaginare cosa sarebbe potuto accadere senza il loro intervento”.