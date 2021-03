05.03.2021 h 15:40 commenti

Territori sicuri arriva a Cantagallo: screening con tampone gratuito il 10 marzo

Appuntamento nei pressi dell’Ufficio postale di Usella mentre le prenotazioni saranno aperte da domani. L'obiettivo è rilevare i casi di Covid 19 asintomatici e spezzare così la catena del contagio

Screening con tampone molecolare gratuito per la rilevazione del Covid 19 dedicato alla popolazione del comune di Cantagallo. Mercoledì 10 marzo dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18 in via Nuova per Migliaia (nei pressi dell’Ufficio postale di Usella), sarà attivo lo screening che ha come obiettivo quello di rilevare i casi di Covid 19 asintomatici e spezzare così la catena del contagio.

“È un modo per tenere alta l’attenzione - spiega il sindaco di Cantagallo Guglielmo Bongiorno - Non ci sono grossi problemi né particolare preoccupazione, anche perché i casi positivi nel Comune sono circoscritti a pochi nuclei familiari. Ma, in attesa dei vaccini, lo screening di massa ci è apparsa subito la soluzione per dare un segnale di attenzione e di vicinanza alla popolazione”.

In accordo con la Regione Toscana, Asl Toscana centro, Anci è stato infatti deciso, sulla base dei numeri dei casi attualmente positivi nel Comune di Cantagallo, di effettuare lo screening, che sarà affidato a personale sanitario, mentre prosegue il piano vaccinale. Le prenotazioni saranno aperte da domani, sabato 6 marzo, alla sera di lunedì 8 marzo. Basterà registrarsi al sito https://territorisicuri.sanita.toscana.it/#/home , inserendo nome e cognome, codice fiscale, numero di cellulare e Comune di appartenenza. Chi non riuscirà a prenotarsi autonomamente potrà farlo nella giornata di lunedì 8 marzo dalle 9 alle ore 13 e dalle 14.30 alle 18 rivolgendosi al numero telefonico 320 0258735, a cui risponde il personale della Bottega della Salute di Usella (via S. Lorenzo 14).

“Territori sicuri” è il programma di screening anticontagio che prevede tamponi gratuiti per la popolazione dei comuni toscani con maggior diffusione del virus. L’iniziativa anti-Covid, applicando la strategia di allerta precoce “early-warning”, ha l’obiettivo di aumentare la capacità di testing per spezzare le catene del contagio individuando nuovi casi positivi, a partire dagli asintomatici, ed eventuali focolai tra la popolazione. I comuni coinvolti sono selezionati dall’Agenzia regionale di sanità che elabora periodicamente un indice di rischio di positività al Sars Cov-2 per ogni comune della Toscana.