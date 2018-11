04.11.2018 h 16:48 commenti

Terribile volo giù dal balcone: gravissimo 60enne, soccorso con Pegaso e portato a Careggi

La tragedia è successa nel pomeriggio di oggi in via Pistoiese. L'uomo è caduto dal secondo piano di una palazzina

E' caduto dal balcone della sua casa, al secondo piano di una palazzina di via Pistoiese, e ora è ricoverato in gravissime condizioni nell'ospedale di Careggi, dove è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso. La vittima è un 60enne, di nazionalità albanese. E' successo verso le 15 di questo pomeriggio, 4 novembre. Sul posto, subito dopo l'allarme, è intervenuto il 118 con un'ambulanza, il cui equipaggio ha prestato i primi soccorsi all'uomo. Il medico, vista la gravità delle ferite, ha poi fatto intervenire Pegaso, per poter trasferire subito il ferito a Careggi.

Intervenuti anche i carabinieri, che hanno cercato di ricostruire l'accaduto. Dai primi accertamenti sembra certa la volontarietà del gesto da parte del 60enne, che era rimasto vedovo e da tempo avrebbe sofferto di crisi depressive.