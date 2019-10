24.10.2019 h 11:01 commenti

Terribile scontro tra moto e auto: il motociclista soccorso dall'elicottero Pegaso

L'incidente è avvenuto stamani in viale Borgovalsugana. Sul posto oltre al 118 anche i vigili del fuoco e la polizia municipale



Un motociclista di 41 anni è stato soccorso dall'elicottero Pegaso e trasferito a Careggi dopo essere rimasto coinvolto in un pauroso incidente stradale, avvenuto stamani 24 ottobre in viale Borgovalsugana. Per fortuna, le prime notizie giunte dal 118, sono rassicuranti: il centauro non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente è successo alle 7.20 e la dinamica è al vaglio della polizia municipale, intervenuta per effettuare i rilievi e regolare la circolazione. Il motociclista stava viaggiando dal Ponte Datini in direzione La Querce, mentre l'auto procedeva sulla corsia opposta. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'intersezione con via Muratori, dove l'auto avrebbe svoltato a sinistra, ostruendo così la strada alla moto. Inevitabile lo scontro. Nella zona è anche aperto un cantiere.

La situazione ai primi testimoni sembrava molto grave e sono stati fatti intervenire anche i vigili del fuoco oltre alle ambulanze del 118. Il medico ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso che è atterrato al Lungobisenzio e ha poi trasferito lo sfortunato motociclista a Careggi. Qui, per fortuna, le condizioni dell'uomo sono state giudicate meno gravi.