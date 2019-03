26.03.2019 h 15:25 commenti

Terribile scontro tra auto e scooter: grave un 16enne portato a Careggi

L'incidente è successo in via Toscanini a San Paolo: il ragazzo soccorso in codice rosso con lesioni alla testa e agli arti inferiori

Gravissimo incidente stradale, intorno alle 13.45 di oggi 26 marzo. E' successo in via Toscanini a San Paolo e a farne le spese è stato un ragazzo di 16 anni che era in sella ad uno scooter. E' stato soccorso in codice rosso da un'ambulanza del 118 e trasferito a Careggi con lesioni alla testa e agli arti inferiori.

Il ragazzo stava procedendo in direzione di via Galcianese e si è scontrato con un'auto. Sarà la polizia municipale, intervenuta con le pattuglie dell'Ufficio Sinistri, a ricostruire la dinamica dello scontro. L'auto era condotta da un 21enne e anche lui ha avuto bisogno dell'intervento dei sanitari, che lo hanno portato al pronto soccorso del Santo Stefano in codice verde.

Provvidenziale l'intervento di un passante, un soccorritore, che ha prestato le prime cure al 16enne in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.