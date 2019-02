16.02.2019 h 10:25 commenti

Terribile scontro tra auto e moto a Viaccia: in prognosi riservata un uomo di 53 anni

L'incidente è avvenuto in via Pistoiese all'altezza dell'intersezione con via Monte San Michele. Il 118 intervenuto in codice rosso. La polizia municipale sta ricostruendo la dinamica

Un motociclista di 53 anni è ricoverato in prognosi riservata al Santo Stefano dopo essere stato coinvolto in un gravissimo incidente stradale, avvenuto poco prima delle 20 di ieri, venerdì 15 febbraio, a Viaccia. L'uomo, in sella alla sua moto, si è scontrato con un'auto all'altezza dell'intersezione tra via Pistoiese e via Monte San Michele. L'urto è stato particolarmente violento e il motociclista ha riportato gravi lesioni soprattutto agli arti inferiori. Il 118 lo ha soccorso in codice rosso e trasferito d'urgenza in ospedale, mentre gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi di legge in modo da poter ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Sia il motociclista sia il conducente dell'auto sono italiani. Entrambi i mezzi verranno sequestrati.

