Terribile scontro all'incrocio: due feriti, uno è in gravi condizioni

L'incidente è avvenuto tra via Ferrucci e via Santa Gonda all'altezza della scuola elementare. Uno dei due mezzi si è ribaltato su un lato. Intervenuti anche i vigili del fuoco

Due feriti, di cui uno in gravi condizioni, è il bilancio di un drammatico incidente avvenuto intorno alle 20.30 di stasera, venerdì 18 gennaio, all'incrocio tra via Ferrucci e via Santa Gonda. Le ambulanze del 118 hanno portato al Santo Stefano in codice rosso un uomo di 30 anni, mentre l'altro conducente, di 40 anni, è stato soccorso in codice giallo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre i feriti. Uno dei due mezzi si è ribaltato su un fianco, in conseguenza del violentissimo urto, ed ha finito la sua corsa lungo i parapedonali dal lato della scuola elementare. Sul posto le pattuglie della polizia municipale. Gli agenti dovranno ricostruire la dinamica e accertare quale dei due mezzi sia passato con il semaforo rosso. L'incrocio è infatti regolato da un impianto semaforico. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e poi la rimozione dei mezzi incidentati.