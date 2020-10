09.10.2020 h 14:34 commenti

Terribile scontro tra auto e moto: gravissimo un 33enne portato d'urgenza a Careggi

L'incidente è successo in via del Purgatorio. Il motociclista, in sella ad una Ducato, è finito contro una Citroen che stava svoltando in vicolo Cortevecchia

Un motociclista di 33 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto poco dopo le 12 di oggi, 9 ottobre, in via del Purgatorio all'altezza dell'intersezione con vicolo Cortevecchia. Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla polizia municipale, il giovane in sella ad una Ducati stava viaggiando in direzione centro quando si è scontrato con una Citroen condotta da un uomo che, proveniendo dalla direzione opposta, stava svoltando a sinistra per immettersi nel vicolo. Terribile l'urto, con il 33enne che è stato sbalzato dalla moto. Immediati i soccorsi da parte del 118. Il medico, viste le condizioni del centauro, aveva anche chiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, ma pi è stato deciso di trasferire in codice rosso lo sfortunato motociclista a Careggi con l'ambulanza. La polizia municipale ha chiuso la strada in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e poi per effettuare i rilievi che serviranno a ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.

Prato

