Terreno agricolo trasformato in discarica: scatta un nuovo sequestro a Paperino

Blitz della polizia municipale in via del Pozzo in un'area adiacente a quella già finita al centro di un'inchiesta. Il proprietario è lo stesso e aveva affittato l'appezzamento a zio e nipote, ora denunciati

Ennesimo intervento della polizia municipale in via del Pozzo a Paperino ed ennesimo sequestro a carico dello stesso proprietario che, in passato, è stato già al centro di indagini per motivi ambientali con 20 persone accusate di discarica abusiva e inquinamento ambientale in relazione alla pesante situazione di degrado di oltre 9 ettari di terreno agricolo ( LEGGI ).

Gli agenti, stamani 15 febbraio, hanno ispezionato un appezzamento che si trova adiacente a quelli già sottoposti a sequestro e bonifica. Il terreno è in affitto a zio e nipote, entrambi italiani, che lo avrebbero usato come deposito di materiale edile. In realtà, l'ispezione della Municipale avrebbe accertato la presenza di numerosi rifiuti non solo inerti ma anche di vario tipo, compresi gli scarti tessili. Ci sarebbero tracce anche di abbruciamenti e l'intervento è scattato proprio in seguito alle segnalazioni dei residenti che, tra le altre cose, denunciavano roghi di rifiuti nelle ore notturne. Il terreno è stato così sottoposto a sequestro penale con la denuncia per i due conduttori. Al momento la posizione del proprietario è al vaglio degli inquirenti.

Soddisfatto per l'operazione il consigliere comunale Antonio Facchi: "L'attenzione su quelle aree da parte dell'amministrazione resta altissima" il suo commento.