07.07.2021 h 15:39 commenti

Terreni trasformati in discariche abusive: sequestri e 20 denunce a Maliseti

Operazione della polizia provinciale con Arpat e polizia municipale in un'area di 16mila metri quadri. Trovati rifiuti di ogni tipo dagli scarti edili ai rottami, tracce anche di bruciamenti

Una serie di discariche abusive, nate su circa 16mila metri quadri di terreno in via del Verginino a Maliseti, sono state scoperte al termine di un'operazione condotta dalla polizia provinciale e che ha visto la collaborazione di Arpat e polizia municipale. Al termine delle indagini 25 aree sono state sequestrate e 20 persone denunciate.



L’operazione congiunta era finalizzata alla verifica dell’effettiva attività che veniva svolta all’interno della vasta zona, dove gli agenti hanno accertato la presenza di rifiuti abbandonati, principalmente provenienti da attività di demolizione e costruzione, gestione illegale di rottami ferrosi e parti di veicoli, anche bruciati illegalmente, nonché abusi edilizi di vario genere come depositi di materiali, capanne e ricoveri per animali. In alcuni punti si sono rinvenute tracce di combustione illecita di rifiuti. Le ipotesi di reato contestate sono quelle di violazioni edilizie e ambientali.

“Un duro colpo messo a segno dal nostro corpo di polizia provinciale – commenta con soddisfazione il presidente della Provincia Francesco Puggelli -. Purtroppo queste attività illecite sono ancora diffuse e l’azione dei corpi di polizia specializzati, assieme alla collaborazione con Arpat, è fondamentale per individuare e stroncare comportamenti di questo tipo".

"Questi interventi – spiega il comandante della polizia provinciale Michele Pellegrini - testimoniano ancora una volta l'impegno in ambito ambientale di personale appositamente preparato per prevenire e reprimere illeciti a tutela del nostro territorio e della salute pubblica".

Tutte le aree sono state poste sotto sequestro penale preventivo, sia i proprietari sia i locatari dei terreni sono stati identificati e venti persone in totale sono state denunciate per violazioni edilizie e ambientali. Le indagini da parte degli agenti non si fermano qui, alla ricerca di eventuali altri responsabili che a vario titolo possano aver avuto un ruolo nei reati ipotizzati.