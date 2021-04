Si trasformano da probatori a preventivi i sequestri delle 21 aree private presenti in via del Pozzo, attorno al cimitero di Paperino, oggetto di una lunga e complessa indagine della Procura di Prato perchè trasformate in discariche abusive di rifiuti. La Municipale stamani, 31 marzo, e nei giorni scorsi la Forestale e la Polizia provinciale, hanno eseguito le ordinanze di sequestro preventivo disposte dal gip del Tribunale di Prato su richiesta della Procura. Sono stati apposti, quindi, nuovi sigilli.I provvedimenti sono stati notificati ai 19 indagati tra proprietari e conduttori dei terreni, e permettono di dare continuità all'azione giudiziaria evitando che con la decadenza del sequestro probatorio effettuato nel 2019 in occasione di una maxi operazione interforze (leggi) , le aree tornino a trasformarsi in cumuli di rifiuti aggravando il rischio di contaminazione ambientale del suolo e del sottosuolo che viene contestata agli indagati.