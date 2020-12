05.12.2020 h 16:33 commenti

Terreni agricoli e serre trasformate in dormitori. Denunciate tre persone

I controlli degli agenti di polizia edilizia e ambientale nella zona di Castelnuovo hanno scoperto strutture abusive in precarie condizioni igieniche con materassi e cucine. Le segnalazioni partite dai residenti

Terreni agricoli trasformati in dormitori abusivi, denunciati tre imprenditori di nazionalità cinese. Ad eseguire i controlli, su segnalazione dei residenti della zona di Castelnuovo, sono stati gli agenti della le Unità Operative di Polizia Edilizia e Polizia Ambientale della Municipale che hanno consentito di accertare situazioni di estremo degrado, infatti all’interno dei terreni erano stati abusivamente realizzati manufatti ad uso abitativo sia all’interno delle serre agricole sia adattando relitti di furgoni.

I dormitori risultavano arredati come delle vere e proprie camere da letto con reti, materassi e mobilia di fortuna, gli spazi adibiti a cucina/pranzo risultavano attrezzati con fornelli a GPL, tavolo e sgabelli, cuociriso, frigorifero, lavatrice e illuminazione alimentati da impianti elettrici improvvisati e connessi alla fornitura elettrica di pozzi artesiani a servizio delle attività agricole stesse. Le generali condizioni igienico sanitarie sono apparse subito precarie per la presenza di sporcizia, residui di cibo diffusi negli ambienti, alimenti e bevande in promiscuità con sacchi di fertilizzanti e fitofarmaci, attrezzi per il lavoro agricolo e sementi, il tutto poggiato direttamente a terra o su pavimentazione precaria fatta di pannelli di legno e pallet. In tale contesto non ha sorpreso gli agenti l’avvistamento di ratti. Le cinque bombole di gpl rinvenute sono state subito rimosse dalla Municipale per motivi di sicurezza.

I manufatti abusivi sono stati posti sotto sequestro penale preventivo e i titolari delle imprese denunciati all’autorità giudiziaria per violazioni in materia edilizia e violazioni penali per omessa adozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro. In un caso l’imprenditore è stato inoltre denunciato penalmente per violazioni sulla gestione dei rifiuti. Gli autori delle violazioni rischiano l’arresto fino a 2 anni e l’ammenda fino a 51.645 euro. Sono state contestualmente accertate anche violazioni al regolamento comunale di polizia urbana e al regolamento sui rifiuti con sanzioni complessive per un importo di circa mille euro.In uno dei terreni è stato trovato anche un cittadino irregolare che è stato accompagnato in Questura.









