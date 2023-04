17.04.2023 h 16:18 commenti

Terremoto sul canile, l'assessore Sanzò: "Nell'ultimo bando previsti maggiori controlli"

Il Comune sulla difensiva dopo l'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari la ormai ex responsabile della struttura: "Da parte nostra stiamo garantendo la massima collaborazione agli inquirenti"

nadia tarantino

“Quello che mi sta a cuore è il benessere degli animali. Mi interessa che i cani e i gatti ospitati nelle nostre strutture vengano accuditi nel modo migliore, nelle condizioni migliori e fino ad ora è stato così. Sul resto farà il suo corso la magistratura”. Così l'assessore alla Città curata, Cristina Sanzò, a dieci giorni dal terremoto giudiziario che si è abbattuto sul canile municipale 'Il Rifugio' con l'arresto di Patrizia Nocerino, presidente (ora ex) dell'associazione 'Qua la zampa' che poche settimane si è aggiudicata nuovamente la gestione.“Il resto” è, appunto, l'inchiesta della procura che conta cinque indagati: insieme a Nocerino, messa agli arresti domiciliari, tre guardie zoofile di Enpa Firenze e Oipa Prato e una veterinaria della Asl Toscana centro. Alla prima vengono mosse le accuse di peculato, dazione per induzione, ricettazione e falso materiale in atto pubblico; ipotesi di reato condivise a vario titolo con gli altri.“Non parlo del lavoro dei magistrati, non entro nel merito della vicenda giudiziaria – il commento dell'assessore – il Comune è parte lesa. Io parlo delle mie competenze, dei nostri obiettivi, del nostro impegno sul canile e sull'Oasi felina la Bogaia”.Il terremoto giudiziario è stato forte, inutile dire. La procura contesta una presunta malagestione realizzata, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nas, attraverso un canale parallelo a quello ufficiale che avrebbe dato modo al gestore del canile di amministrare somme di denaro derivanti dal servizio di cattura dei cani sfuggiti al controllo dei proprietari e, invece, destinate alle casse comunali. Non grosse cifre ma – contestano gli investigatori – episodi reiterati nel tempo. I riflettori della procura si sono accesi sull'arco di tempo compreso tra il 2019 e il 2022. E cioè tra il penultimo e l'ultimo bando di gara. La gestione era allora (come del resto negli anni precedenti) ed è oggi dell'associazione 'Qua la zampa', unico soggetto a partecipare ai bandi del Comune e sempre con tutte le carte in regola per occuparsi del servizio.“Quando sono venuti i carabinieri negli uffici dell'assessorato a prelevare la documentazione relativa ai bandi di gara – dice l'assessore – io ho fatto di più: ho consegnato di mia iniziativa tutta la corrispondenza intercorsa con l'associazione. Questo per dire che non c'è nulla da nascondere, che c'è la massima collaborazione, che il Comune con questa storia non c'entra niente”. Vero, verissimo. Nelle carte dell'inchiesta l'amministrazione comunale risulta assolutamente estranea ai fatti. Se gli indagati assumeranno la veste di imputati, il Comune sarà parte civile? “Decideranno i legali”, la risposta dell'assessore.L'ultima gara è di dicembre 2022: 159mila euro l'anno per il lotto relativo al canile e 100mila per quello relativo al gattile. Un bando, a differenza di quanto avvenuto nel 2019, diviso in due parti per ampliare la platea dei partecipanti. A farsi viva è stata soltanto 'Qua la zampa' che, per il triennio precedente, aveva affidato in subappalto la gestione dell'Oasi felina continuando a mantenere solo quella del canile. Perché sempre e solo un'offerta? L'assessore prova a dare una risposta: “Intanto c'è da dire che le cifre sono limatissime e dunque non troppo appetibili, e poi c'è da dire che il mondo del volontariato animali è invecchiato, non ci sono nuove leve o comunque sono poche. Per gestire certe strutture servono organizzazione e forze”.“Tanto per fare un po' di storia dei bandi – spiega Cristina Sanzò – fino al 2019 la gara riguardava solo il canile: circa 215mila euro il valore annuo. Nel 2019 abbiamo abbinato il gattile per un complessivo di 230mila l'anno: 170mila per i cani e 60mila per i gatti. Lo scorso anno abbiamo diviso le parti e assegnato circa 160mila euro l'anno al canile la cui gestione è triennale, e 100mila circa per il gattile la cui gestione è annuale. La cifra a disposizione del canile negli anni stata ridotta per effetto della diminuzione delle presenze passate da circa 250 ad una media di 40. Incrementata, invece, la quota per il gattile che comprende anche tutto il capitolo delle sterilizzazioni, capitolo utile a ridurre il randagismo e che una volta rappresentava un bando a sé stante. Tornando al canile – continua l'assessore – i box lo scorso anno sono stati ridotti da 254 a 109: abbiamo lasciato quelli più grandi, con più spazio, insomma quelli più funzionali e accoglienti. Del resto il fenomeno del randagismo è andato progressivamente diminuendo e non c'è più necessità di avere tutti i ricoveri del passato”.Nel 2022 però c'è stato anche altro: una importante rivisitazione del bando di gara. “Abbiamo introdotto strumenti nuovi per migliorare e rendere più efficiente la modalità di controllo da parte del Comune – spiega l'assessore – un esempio: il registro elettronico per avere sempre sott'occhio il numero dei cani, ingressi e uscite”. Perché il Comune sente l'esigenza di rimodulare il sistema di controllo sul canile proprio nel 2022? “E' il primo bando su cui ho potuto dare indicazioni precise, input, indirizzi – le parole di Sanzò – e ho fatto anche un'altra cosa: ho ampliato la possibilità di partecipazione alla gara eliminando il requisito delle precedenti esperienze, così da fare in modo che potessero presentare offerte anche associazioni che fino a ora non hanno gestito canili e gattili. Ma, come sappiamo, nessuno si è fatto avanti”.L'assessore alla Città curata richiama tre parole chiave: apertura, trasparenza, controllo. “Sono i cardini che contraddistinguono il mio mandato – dice – e che ho ovviamente calato anche su canile e gattile. Quello che è successo non riguarda l'amministrazione comunale, non riguarda i miei uffici che hanno sempre lavorato secondo regole e norme. I controlli, nel tempo, sono stati fatti così come sono state sanzionate le irregolarità: lo scorso anno, per due volte, abbiamo inoltrato contestazioni e sanzioni all'associazione in ordine a problemi di invio dati alla Asl”.L'assessorato è ora alle prese con un altro tema: la firma del contratto per la gestione del canile e del gattile: “L'assegnazione è stata fatta – spiega Sanzò – manca l'ultimo passaggio formale. La vicepresidente dell'associazione ci ha fatto sapere di essere facente funzione in attesa che venga nominato il nuovo presidente. La gestione delle strutture sta continuando regolarmente e continuerà regolarmente come è previsto in questi casi. Al momento non c'è l'esigenza di una nuova gara, e comunque si tratta di aspetti tecnici e non politici”.E mentre, salvo sorprese, per Il Rifugio non sembrano esserci problemi e 'Qua la zampa' pare intenzionata a confermare il suo impegno, tira aria diversa sull'Oasi felina: “Se dovesse venir meno la gestione – dice Cristina Sanzò – lavoreremo al bando”.Burocrazia e firme a parte, l'assessore rivendica l'impegno e le buone pratiche sul fronte degli animali e dei cani in particolare: “Parlano i riconoscimenti che il Comune ha ottenuto, parla il lavoro che è stato fatto negli anni. Sulla vicenda giudiziaria dico che ho piena fiducia nella magistratura, auspico che le persone coinvolte possano dimostrare la loro innocenza, esprimo dispiacere perché un'inchiesta è sempre segno di disorientamento per le associazioni di volontariato e mi auguro che prima possibile si possa tornare alla normalità. All'orizzonte abbiamo la costruzione del nuovo canile, abbiamo i forum di partecipazione sulle tante questioni che ruotano attorno al mondo degli animali, e poi c'è il mio sogno che è quello di far sì che il canile sia solo un servizio sanitario e di prima accoglienza. Vorrei che tutti i soldi che ora impegniamo per quella che è una prigione per innocenti, un giorno vengano destinati alle famiglie che adottano i nostri cani”.