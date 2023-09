09.09.2023 h 19:30 commenti

Terremoto in Marocco, il dolore e l'angoscia della comunità che vive a Prato

Mazigh Abdelmoula dell'associazione Al-Maghreb ha perso lo zio. Altri si trovavano nella zona colpita dal sisma per motivi di famiglia

(e.b.)

Le terribili immagini e notizie che arrivano dal Marocco rimbalzano in pochi minuti a Prato dove vive una comunità marocchina molto nutrita, la quinta della città per numero di residenti, oltre 1.300. La maggior parte viene proprio dalla regione di Marrakech, la zona colpita dal terribile sisma che al momento ha fatto oltre 1.000 morti e 1.200 feriti. Bilancio destinato a peggiorare perchè la ricerca sotto l'enorme quantità di macerie, non è che all'inizio. Tra loro c'è Mazigh Abdelmoula dell’associazione Al-Maghreb. Purtroppo quella scossa di magnitudo 6.8 durata oltre un minuto è costata cara alla sua famiglia: “Ho appena avuto notizia che mio zio è morto. – racconta a Notizie di Prato – Era il fratello di mio padre. Era pensionato. Quando è successo si trovava in casa e gli è crollato tutto addosso. Non è la sola notizia brutta che arriva dalla nostra terra. Sono tanti gli amici di cui non si hanno notizie e che potrebbero non avercela fatta”. E c'è anche chi per qualche giorno è tornato a casa per ragioni familiari e si è trovato in mezzo alla catastrofe. Ha visto e sentito la terra tremare, ma fortunatamente può raccontarlo: “Un amico che qui a Prato fa l'operaio che era andato in Marocco per la morte della mamma. – continua a raccontare Mazigh – Mi ha chiamato per raccontarmi la disperazione che ha vissuto. Per lui c'è stata solo tanta paura. Domani dovrebbe riuscire a ripartire per tornare in città”. Quella marocchina è una comunità molto operosa. In queste ore di ansia e di angoscia, ha già messo in piedi una raccolta di denaro da inviare in Marocco per le prime necessità: “Ognuno dà quello che può – spiega Mazigh – da un euro in su. Ognuno offre ciò che può. Vogliamo aiutare la nostra terra”.Il presidente della Regione Eugenio Giani ha espresso "Solidarietà per questa tragedia enorme” e ha annunciato: “Siamo vicini alla popolazione colpita e alla numerosa comunità marocchina nella nostra regione. Siamo pronti a dare tutto l'aiuto richiesto attraverso la nostra protezione civile".In città, la macchina della solidarietà sta per entrare in moto. Lunedì è prevista una riunione del Comitato Città di Prato pro emergenze per valutare il da farsi.