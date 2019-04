12.04.2019 h 16:42 commenti

Terremoto in Forza Italia, i vicecoordinatori sbattono la porta e lasciano il partito

In piena campagna elettorale si dimettono Mirko La Franceschina ed Eva Betti (entrambi molto vicini alle posizioni di Giorgio Silli). Non è escluso, nei prossimi giorni, un cambio di casacca dei due ormai ex azzurri da molti dati in procinto per passare armi e bagagli alla Lega

Bufera all'interno di Forza Italia a Prato. I due vice coordinatori provinciali Mirko La Franceschina ed Eva Betti si dimettono dall'incarico e lasciano anche il partito. “Non capiamo più se Forza Italia sta a destra o a sinistra” la loro accusa. Anche se il vero motivo sembra essere legato al modo con cui sono state svolte le trattative all'interno del centrodestra che hanno portato alla scelta dei candidati sindaci di Prato e Montemurlo, Daniele Spada e Matteo Mazzanti. Trattative che hanno visto Forza Italia costretta a cedere sui suoi candidati: Rita Pieri in un caso, la stessa Eva Betti nell'altro.

Entrambi esponenti dell'ala del partito più vicina alla posizione di Giorgio Silli, la loro clamorosa decisione non può che essere letta nel segno di una chiara presa di distanza da parte del parlamentare rispetto all'attuale conduzione del Partito a Prato, affidato alla coordinatrice Erika Mazzetti.

“La nostra è stata una scelta sofferta - dicono i due - perché dopo tanti anni in un gruppo dove si è investito molto, è sempre difficile dire addio. Ma proprio perché siamo persone coerenti, a fronte di una persistente situazione di inerzia e confusione, non crediamo opportuno dover continuare con questo percorso. E’ palese la gestione fallimentare delle trattative delle imminenti elezioni amministrative portata avanti in tutta la provincia da Forza Italia. Non ci sono mai interessati i riconoscimenti, ma, piuttosto, il dialogo interno, il confronto, le condivisioni delle scelte politiche. Parole scomparse dall’agenda politica del partito nel quale a lungo abbiamo creduto e militato; tanto che noi, così come molti iscritti e soprattutto in questi ultimi tre mesi, non scorgiamo alcune delle motivazioni che ci avevano spinto ad aderire a Forza Italia".

Un terremoto, quello interno a Forza Italia, che avrà ripercussioni anche sulla campagna alettorale per le prossime amministrative del 26 maggio, anche se sia Betti sia La Franceschina si affrettano a confermare l'appoggio al centrodestra: "Sosterremo senza indugio alcuno, in coerenza con i nostri valori - dicono - i candidati del centrodestra in tutta la provincia, da Prato a Montemurlo. Saremo in prima linea per vincere Prato con Spada, ma lasciamo ad altri la conservazione della specie nei salotti buoni della politica”.

Non è escluso, nei prossimi giorni, un cambio di casacca dei due ormai ex azzurri da molti dati in procinto per passare armi e bagagli alla Lega.