Terremoto in Albania, al via la campagna di raccolta per la ricostruzione

E' stata lanciata dal Comitato "Città di Prato" - Pro emergenze Onlus. Ecco cosa può fare chi vuole contribuire

Il Comitato "Città di Prato" - Pro emergenze Onlus ha lanciato la campagna per la raccolta dei fondi da destinare alla ricostruzione in Albania, duramente colpita dal terremoto nei giorni scorsi.

"Al momento, in questa fase di verifica dei danni provocati, non è possibile individuare un obiettivo specifico a cui destinare i fondi che saranno raccolti - afferma il presidente del Comitato Giulio Bardazzi. Quando ci saranno certezze delle esigenze e delle necessità ci confronteremo con le autorità albanesi per capire come contribuire concretamente con i fondi raccolti".

Chi volesse contribuire può farlo attraverso il conto corrente "Un aiuto subito" Codice IBAN IT31A0306921531100000005806.