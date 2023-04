05.04.2023 h 10:24 commenti

Terremoto giudiziario sulla gestione del canile 'Il Rifugio': un arresto e diverse denunce

Inchiesta della procura di Prato che ha affidato le indagini ai carabinieri del Nas. Diverse le ipotesi di reato contestate agli indagati. A mettere in moto gli investigatori sarebbe stata una denuncia particolarmente esaustiva

Un vero e proprio terremoto giudiziario quello che si è abbattuto in queste ore sulla gestione del canile municipale 'Il Rifugio' affidata all'associazione 'Qua la zampa'. Una persona è stata arrestata e altre sono state denunciate nell'ambito di un'inchiesta della procura di Prato. Ai domiciliari la presidente dell'associazione, Patrizia Nocerino. Diverse le ipotesi che sarebbero state contestate in ordine a profili di illecito nella conduzione della struttura. Le accuse a vario titolo sono peculato e conussione, reati contestati quando l'indagato riveste il ruolo di pubblico ufficiae. Le indagini, scaturite da una denuncia nella quale si sarebbe fatto riferimento a situazioni non del tutto chiare relative alla condizione amministrativa del canile e alla gestione dei cani sottoposti a sequestro o comunque sottratti ai proprietari in seguito a controlli, sono state condotte dai carabinieri del Nas. Nella giornata di ieri i militari hanno eseguito una serie di ulteriori accertamenti e hanno acquisito documenti presso l'assessorato all'Ambiente del Comune di Prato. In particolare sono stati prelevati atti che ricostruiscono i rapporti tra il Comune e l'associazione negli ultimi dieci anni. E' massimo il riserbo degli inquirenti che non hanno voluto fornire particolari sull'inchiesta e sulle persone coinvolte. L'amministrazione comunale ha fatto sapere che la gestione del canile proseguirà senza interruzione e senza modifiche rispetto alla convenzione rinnovata a fine 2022. L'associazione 'Qua la zampa' gestisce anche il gattile comunale 'La Bogaia' in virtù di un recente affidamento. Tornando al canile, sono una quarantina attualmente gli animali presenti. L'assessorato all'Ambiente non avrebbe ricevuto segnalazioni o denunce sul canile né avrebbe notato situazioni anomale o sospette e, dunque, gli avvisi di garanzia notificati oggi sarebbero stati un fulmine a ciel sereno.







NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO



