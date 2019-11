26.11.2019 h 12:36 commenti

Terremoto Albania, partiti da Prato due vigili del fuoco e un cane specializzato nella ricerca di superstiti

Sono aggregati al team Usar di 40 elementi che sarà portato a Durazzo da un aereo militare per partecipare ai soccorsi alle popolazioni colpite da devastante sisma di stanotte



L'intera città di Prato è vicina a Durazzo e si mette a disposizione per gli aiuti necessari. Il sindaco Matteo Biffoni ha scritto direttamente alla sindaco di Durazzo Valbona Sako per esprimere solidarietà per le conseguenze del terremoto che da questa notte sta colpendo la zona costiera dell'Albania. Intanto la Protezione civile resta a disposizione per ogni necessità e il comitato pro emergenze è pronto ad attivarsi.

Ci sono anche due vigili del fuoco del comando provinciale di Prato nel gruppo dei 40 partiti dalla Toscana per l'Albania colpita dal fortissimo terremoto che la scorsa notte ha devastato la costa nord provocando morti e centinaia di feriti. Uno dei due vigili del fuoco è uno specialista Usar e dunque addestrato per prestare soccorso in situazioni di grave emergenza dovute a esplosioni, dissesti o terremoto come in questo caso, l'altro invece appartiene all'unità cinofila specializzata nella ricerca di persone tra le macerie ed ha con sé un cane capace di operare in condizioni di fortissima criticità. I quaranta vigili del fuoco, provenienti da tutti i comandi della Toscana, sono partiti da Pisa con un aereo dell'aeronautica sul quale sono state caricate tutte le attrezzature necessarie alla ricerca di dispersi sotto le macerie. Immediato l'impiego del team toscano nelle zone colpite dal sisma che con una magnitudo di 6,5 è il più potente della storia recente dell'Albania, avvertito anche in Kosovo e nel sud della costa adriatica italiana, in particolare nel Salento. Le scosse più forti hanno fatto crollare centinaia di abitazioni e squarciato intere strade rendendo difficili le operazioni di soccorso. L'Italia si è mobilitata immediatamente per inviare mezzi e uomini nelle zone più colpite.