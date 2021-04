02.04.2021 h 20:25 commenti

Terremoto a Carmignano, il sindaco Prestanti toglie l'incarico di assessore a Paoletti

Una scelta inaspettata a pochi mesi dall'elezioni per scegliere il nuovo sindaco. Prestanti: "E' venuto meno il rapporto di fiducia. Un atto doloroso ma di coerenza"

(e.b.)

Colpo di scena a Carmignano. A pochi mesi dalla fine del mandato, il sindaco Edoardo Prestanti ha revocato l'incarico di assessore all'urbanistica, alle attività produttive e al commercio all'architetto Francesco Paoletti, entrato in giunta come Sel e poi passato al Pd.Il decreto è stato firmato oggi, 2 aprile, e fa riferimento solo "al venir meno della fiducia sull'idoneità del nominato a rappresentare coerentemente gli indirizzi del sindaco delegante e a perseguirne gli obiettivi politico-programmatici".Motivazione piuttosto vaga per capire cosa sia successo tra Prestanti e Paoletti. Pare che tra i due ci siano stati screzi e accese divergenze di opinione che nel corso delle ultime settimane sono degenerate. Tensioni precedute da altri battibecchi in giunta.Sul decreto si precisa poi che "la revoca non è in ogni caso, da intendersi riferita a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti a qualità personali o professionali dell'assessore revocato ma piuttosto meramente finalizzata a salvaguardare la serena prosecuzione del mandato amministrativo a tutela dell'interesse della collettività rappresentata". Certo è che a meno di sei mesi dal mandato appare strano che ci sia tutta questa fretta di far uscire dalla giunta uno dei suoi esponenti più in vista. Da giorni si rincorrevano voci sulle quotazioni al ribasso di Paoletti per un eventuale mandato bis di Prestanti ma nessuno poteva immaginare che la rottura arrivasse prima dello scadere naturale del mandato.Raggiunto telefonicamente da Notizie di Prato, il sindaco Prestanti ha confermato che il rapporto con Paoletti si era incrinato "per una divergenza di opinione sul da farsi. Ho preferito - ha detto il sindaco - fare chiarezza da subito senza tentennamenti. Ho il dovere di avere una giunta coesa. E' chiaro che quando manca la fiducia reciproca non è possibile più andare avanti. Per me è un atto doloroso ma di coerenza. Lo ringrazio per il lavoro che ha svolto con onestà e passione. Il nostro è un rapporto da recuperare ma a livello personale, non politico". Frase che chiude, di fatto, qualsiasi possibilità di "un ritorno di fiamma" tra i due nel futuro governo del territorio se Prestanti sarà confermato sindaco.