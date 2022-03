28.03.2022 h 13:52 commenti

Terminata la rotonda dell'Isola, immissione sulla Sp 325 più sicura per l'abitato de La Briglia

Dopo un anno di lavori il cantiere è stato smobilitato, ingresso e uscita da via Fattori più facile. Ora si aspettano i finanziamenti per collegare la rotatoria con via di Rilaio. Al via i lavori per la ciclabile a Camino

Terminata, dopo un anno di lavori, la rotonda all'Isola sulla 325, un lavoro di squadra fra Regione, Provincia e Comune per rendere più fluido l'ingresso e l'uscita dall'abitato de La Briglia, ma anche più sicuro un altro tratto della strada provinciale.

La Regione ha contribuito con 600mila euro attraverso il fondo per lo sviluppo e la coesione, 60mila a carico del Comune e 40mila della Provincia. "Un'opera - ha ricordato la consigliera regionale Ilaria Bugetti - che ha coinvolto i tre enti con l'obiettivo di rendere più snella la circolazione per pendolari e attività commerciali. In corso d'opera sono state fatte anche alcune modifiche proprio nell'ottica della collaborazione" Un intervento che guarda anche alla sicurezza visto che sulla 325 ogni giorno transitano 20mila veicoli, di cui l'8% di mezzi pesanti. "Oltre alla messa in sicurezza della viabilità locale - ha spiegato Francesco Puggelli presidente della Provincia - è stata anche riqualificata la zona dove presto sorgerà un'importante struttura recettiva che andrà ad aumentare l'offerta turistica, altro aspetto su cui stiamo lavorando". Di fatto la rotatoria rende più facile l'ingresso e l'uscita da via Fattori. "Un lavoro che grazie alla ditta appaltatrice - ha sottolineato Primo Bosi sindaco di Vaiano - non ha creato grossi disagi al traffico. Abbiamo anche partecipato ad un bando per reperire nuove risorse per collegare la rotonda con via di Popigliano, in modo da alleggerire l'immissione da via di Rilaio sempre sulla 325, punto particolarmente pericoloso che purtroppo è stato teatro di gravi incidenti stradali" Per realizzare la rotatoria è stato fatto uno sbancamento ad ovest della 325, con la realizzazione di un muro di sostegno in cemento armato, la parte interna della rotonda è stata piantumata e l'illuminazione è garantita da 8 led alimentati da un pannello fotovoltaico. Terminati i lavori sulla rotatoria è stato riaperto il cantiere della ciclabile all'altezza di Camino,che era stato chiuso in seguito a problemi con la ditta appaltatrice .

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

