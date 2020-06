24.06.2020 h 14:13 commenti

Terapia intensiva del Santo Stefano unica Covid per l'Asl Toscana centro ma agli infermieri nessuno lo ha comunicato

Il personale ha inviato una lettera ai sindacati chiedendo chiarimenti dopo aver appreso la novità dalla stampa

“Se l'azienda ha deciso di fare del reparto di Rianimazione dell'ospedale di Prato l'unico della Asl Toscana centro ad accogliere pazienti Covid deve comunicarcelo ufficialmente. E' giusto che ognuno di noi possa scegliere se continuare a rimanere qui oppure no”. E' il contenuto di una lettera che il personale infermieristico della terapia intensiva del Santo Stefano ha inviato ai sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Nursind, Nursing up, Cobas e Cub) per avere informazioni sulle intenzioni dell'azienda per il futuro. “Non avendo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale sugli accordi aziendali presi, non siamo a conoscenza dei progetti organizzativi e gestionali che ci riguardano, abbiamo solo appreso dalla stampa che nelle rianimazioni degli altri ospedali non vengono più ricoverati pazienti malati di coronavirus”, si legge nella lettera firmata da sessanta infermieri della Terapia intensiva che, preoccupati del fatto che quella attuale possa risolversi in una organizzazione permanente, chiedono ai sindacati di incontrare i vertici aziendali per avviare una trattativa. Tre le richieste: garantire una continua e sufficiente disponibilità di presidi di protezione individuale per consentire un'adeguata alternanza del personale nella zona Covid, avere un trattamento economico parametrato all'impegno richiesto, ottenere il riconoscimento del tempo impiegato per vestirsi e spogliarsi a inizio e fine turno e per il passaggio di consegne che, vista la complessità della situazione, supera i 19 minuti attualmente previsti.

La Asl Toscana centro ha deciso, in un'ottica di ottimizzazione, ha scelto la Rianimazione di Prato come il punto in cui far convergere i pazienti Covid del suo territorio di riferimento. Dieci i posti letto attrezzati per far fronte all'emergenza coronavirus, mentre gli altri ospedali sarebbero pronti a rimettere in piedi le loro terapie intensive anche per malati Covid se la situazione lo richiederà.

I lavoratori chiedono rassicurazioni, certezze e soprattutto chiedono di essere informati e coinvolti. Il sindacato, a questo punto, dovrà mettersi in moto e avviare i contatti necessari a fornire risposte.



