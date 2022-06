28.06.2022 h 10:24 commenti

Teppisti scatenati al Pegaso e al Santo Stefano. Mura imbrattate con scritte no vax

Il gesto vandalico nella notte sia al centro vaccinale di via Galcianese sia all'ospedale. L'atto firmato con la sigla del movimento no vax. L'Asl ha avvertito le forze dell'ordine

Atto vandalico nella notte al centro vaccinale Pegaso in via Galcianese e all'ospedale Santo Stefano dove teppisti hanno imbrattato le mura con numerose scritte rosse. Il contenuto delle scritte e la firma rimandano senza ombra di dubbio ai movimenti no vax con insulti verso il ministro Speranza e altre frasi dal contenuto delirante, purtroppo già apparse in passato da più parti. L'Asl ha immediatamente avvertito le forze dell'ordine che hanno subito iniziato le indagini per risalire i teppisti autori delle scritte. In particolare sono state acquisite le immagini delle varie telecamere di sicurezza che si trovano intorno a entrambi gli edifici. Secondo quanto appreso fino a ora si vedrebbe in azione più di una persona e nel caso del Santo Stefano si sarebbero avvicinate passando dai campi lato via Ciulli. La vigilanza si è accorta delle scritte al giro perimetrale delle 5.30 e ha dato l'allarme. Nel caso del Pegaso invece l'Asl aveva tolto la guardia notturna appena due giorni fa.

Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza in ambiente sanitario per motivi di privacy non vengono viste "in diretta" sui monitor ma conservate per 72 ore e consultabili dalle forze dell'ordine se necessario. Nelle prossime ore, quindi capiremo meglio quanti sono gli autori dell'imbrattamento e se siano riconoscibili.

seguono aggiornamenti