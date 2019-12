13.12.2019 h 14:07 commenti

Tentò di strangolare la moglie al culmine dell'ennesima lite, condannato a due anni e quattro mesi

Ha scelto il rito abbreviato l'uomo di 48 anni che lo scorso aprile finì in carcere dopo la denuncia e le indagini dei carabinieri. Le accuse: maltrattamenti e lesioni

Due anni e quattro mesi di reclusione all'uomo che lo scorso aprile, al culmine dell'ennesima lite, tentò di strangolare la moglie. E' la sentenza pronunciata oggi, venerdì 13 dicembre, dal tribunale di Prato. L'imputato, un albanese di 48 anni residente con la famiglia a Vaiano, accusato di maltrattamenti e lesioni, difeso dall'avvocato Ivan Esposito, ha scelto il processo con il rito abbreviato. I fatti per i quali è finito sul banco degli imputati risalgono al 19 aprile. Quel giorno, in preda ad un attacco d'ira, si scagliò sulla moglie già precedentemente vittima di offese e minacce, solo che andò oltre e alzò le mani e, del tutto fuori controllo, le strinse il collo con forza. Fu quello il momento in cui la donna, stanca di subire e impaurita da tanta violenza, trovò il coraggio di chiedere aiuto e denunciare. I carabinieri portarono subito le carte in procura e il sostituto Laura Canovai chiese e ottenne nel giro di pochi giorni il provvedimento di custodia cautelare in carcere. Dal 29 aprile il quarantottenne è rinchiuso nel carcere della Dogaia.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus