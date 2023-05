24.05.2023 h 15:28 commenti

Tentato omicidio via Fiorentina, migliora l'anziana ferita. Il marito resta in carcere

L'interrogatorio di garanzia del 75enne si terrà nelle prossime ore. La moglie intanto è stata trasferita in Medicina

Migliorano le condizioni di Franca Fioravanti, la 79enne che all'alba di ieri è stata accoltellata dal marito nella loro abitazione in via Fiorentina. Dopo 24 ore nella terapia intensiva del Santo Stefano, oggi, 24, è stata trasferita in Medicina. Non è più in pericolo di vita ma i quattro tagli inferti al collo con un coltello a serramanico preoccupano ancora i sanitari anche rispetto all'età della donna.

Il marito, Franco Mengoni, 75 anni, è rinchiuso nel carcere di Prato in attesa dell'interrogatorio di garanzia davanti al Gip che si terrà domani. Deve rispondere di tentato omicidio. Al momento non è emerso il motivo che ha scatenato la sua furia contro la moglie. E' stato lui a chiamare i numeri di emergenza non appena si è reso conto cosa aveva fatto. Quando la polizia è arrivata, era ancora accanto alla moglie, sporco di sangue. Ha ammesso subito le proprie responsabilità. L'arma e l'abitazione sono state sequestrate.

La coppia non ha figli e da sempre abita in via Fiorentina. I coniugi erano alle prese con qualche problema di salute, ma nulla di particolarmente grave che possa aver provocato uno stato di esasperazione o una convivenza difficile. L'ipotesi formulata dagli inquirenti è che si sia trattato di un gesto d'impeto. La conferma arriverà nelle prossime ore se deciderà di rispondere alle domande del gip.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus