Il ladro del tombino è tornato in azione a Galciana, a poche decine di metri da dove ha colpito il 9 marzo, prendendo di mira la Bottega dell'Ottica. Stavolta, però, il furto non è andato a buon fine.

E' successo questa notte, 22 marzo, ai danni della Farmacia Sant'Ippolito di via Brasimone. Il vetro antisfondamento ha resistito ai colpi inferti con un tombino raccolto in strada. Il malvivente, dopo aver tentato più volte, ha desistito ed è scappato. Stamani, al momento dell'apertura, la farmacista ha visto il vetro infranto e ha chiamato i carabinieri. Anche se non è stato rubato niente, i danni sono ingenti.