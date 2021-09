10.09.2021 h 17:00 commenti

Tentano rapina in strada ma gli amici della vittima mettono in fuga i banditi. Guarda il video

Il movimentato episodio è avvenuto ieri sera a San Paolo. I malviventi picchiati e costretti a scappare. Sulla vicenda indagano i carabinieri che sono sulle tracce dei banditi

Hanno cercato di rapinare un cittadino cinese in via dell'Alberaccio a San Paolo, ma la vittima ha reagito e, nel giro di poco, ha ricevuto aiuto da alcuni connazionali che si sono scagliati contro i malviventi, costringendoli a fuggire, dopo averli picchiati e aver danneggiato la loro auto.

E' successo ieri sera, 9 settembre, intorno alle 22.30, con numerosi testimoni che dai palazzi hanno assistito alla concitata scena. I video hanno così cominciato a girare, soprattutto sui social della comunità cinese. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che hanno ricostruito i fatti e stanno ora cercando di risalire ai due mancati rapinatori, probabilmente di nazionalità italiana. In alcuni dei video postati sui social sono ben riconoscibili entrambi. Non è chiaro se siano rimasti contusi nel parapiglia. Di sicuro la vettura sulla quale sono fuggiti presentava i segni della colluttazione, visto che nel video si vede uno dei cinesi disarmare un bandito di quella che sembra una grossa chiave inglese, con la quale poi si accanisce sul parabrezza dell'auto. I carabinieri hanno acquisito tutto il materiale video presente in rete, che sarà utile per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti avvenuti ieri sera.