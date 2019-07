05.07.2019 h 13:26 commenti

Tentano di rubare in una villetta ma una vicina vede e chiama i carabinieri, arrestati

E' successo all'alba di ieri. La donna stava prendendo il fresco sul balcone quando i ladri hanno scavalcato il cancello di un'abitazione e si sono diretti alla porta di ingresso. Agli arresti domiciliari sono finiti tre uomini di 24, 28 e 34 anni

Quando hanno scelto l'obiettivo e pianificato il colpo non hanno certo immaginato che l'afa potesse spingere qualcuno a passare la notte sul balcone. E invece è esattamente quello che è successo. Tre albanesi di 24, 28 e 34 anni, domiciliati a Prato, sono stati arrestati dai carabinieri del Radiomobile all'alba di ieri, giovedì 4 luglio. I militari sono arrivati sul posto, in via Traversa Vicinale, subito dopo aver ricevuto la telefonata di una residente che ha raccontato di aver visto delle persone che scavalcavano il cancello di una villetta momentaneamente vuota perché i proprietari sono in vacanza. I ladri, appena si sono resi conto di essere stati scoperti, si sono allontanati in macchina ma anche la fuga, come il furto, è fallita. Nell'auto i carabinieri hanno trovato un paio di cappelli e uno scaldacollo utilizzati dai tre albanesi per rendersi irriconoscibili, attrezzi da scasso e un paio di guanti. Trovato anche un portafogli con dentro un documento di identità tramite il quale i militari sono risaliti al proprietario, residente a Poggio a Caiano, la cui abitazione era stata visitata poco prima mentre il figlio dormiva e non si era accorto di niente. Quando i carabinieri sono arrivati per restituire il portafogli, il proprietario ha detto che mancava anche un orologio che è stato immediatamente recuperato: la descrizione corrispondeva a quello che uno degli albanesi aveva al polso.

Due degli arrestati sono pregiudicati, mentre il terzo è un muratore che, secondo i carabinieri, potrebbe essere il basista del tentativo di furto nella villetta di via Traversa Vicinale e di altri colpi messi a segno nelle ultime settimane in diverse zone della città.

Gli arresti sono stati convalidati dal giudice che ha disposto per tutti e tre i domiciliari.



