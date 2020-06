01.06.2020 h 14:56 commenti

Tentano di rubare in una casa di Galciana: arrestati dai carabinieri

Uno dei due ladri si è anche ferito alla mano spaccando il vetro di una finestra. I militari intervenuti dopo la segnalazione di un residente che aveva visto dei movimenti sospetti in strada

Hanno cercato di rubare all'interno di un appartamento di Galciana ma sono stati arrestati dai carabinieri intervenuti stanotte, 1 giugno, dopo la segnalazione arrivata da un residente. In manette sono finiti due ladri d’appartamento di nazionalità marocchina (uno di 35 e l’altro di 34 anni), uno dei quali sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

A mettere in allarme i militari era stata una telefonata giunta al numero di pronto intervento da un residente di quella zona. Il segnalatore aveva raccontato dello strano comportamento di due giovani dai tratti nordafricani che si aggiravano per via Matteo Degli Organi e che avevano già tentato l’intrusione all’interno di una proprietà privata.

Sul posto sono stati fatti confluire due equipaggi del Radiomobile che hanno scoperto i due giovani marocchini, abbigliati proprio con i vestiti descritti nella segnalazione, che si nascondevano accovacciati nella penombra di un vicino palazzo. Uno dei due presentava una vistosa ferita ad una mano.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i due ladri, dopo che il primo tentativo di intrusione all’interno di un’altra abitazione era sfumato per l’intervento dei proprietari, avevano scelto un altro obiettivo da colpire. Proprio qui, nell’azione di rompere i vetri della finestra al pianoterra, uno dei due si è procurato la profonda ferita il cui gocciolamento del sangue aveva tracciato il segno della loro via di fuga.

Sul posto è poi intervenuto anche personale del Nucleo Operativo per l’esecuzione dei relativi prelievi ematici. I proprietari dell’appartamento preso di mira dai due arrestati erano in casa addormentati e non si erano neppure accorti del tentativo di furto.

I due sono difesi dall'avvocato Ivan Esposito. Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Processo rinviato a luglio.

