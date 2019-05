02.05.2019 h 14:39 commenti

Tentano di rubare in due appartamenti ma un testimone vede tutto e chiama la polizia, una denuncia

In tre hanno tentato di forzare gli ingressi di due abitazioni in via Argine dell'Ombrone. Quando si sono accorti dell'arrivo delle Volanti sono scappati a piedi. Uno è stato bloccato e denunciato per tentato furto aggravato in concorso

Due furti sventati in altrettante abitazioni grazie ad un testimone che ha avvertito la polizia. E' successo all'alba di ieri, mercoledì primo maggio, in via Argine dell'Ombrone. Intorno alle 5.50 la questura ha inviato sul posto tre volanti dopo la segnalazione di tre persone che stavano cercando di forzare le porte di ingresso di due appartamenti. I tre malviventi, appena si sono accorti della presenza della polizia, si sono allontanati a piedi e solo uno è stato bloccato. Si tratta di un albanese di 39 anni, pregiudicato. L'uomo è stato denunciato per tentato furto aggravato in concorso con altre due persone che la polizia sta cercando di identificare. Nell'intervento sono stati sequestrati attrezzi da scasso.



Edizioni locali collegate: Prato

