22.12.2020 h 12:12 commenti

Tentano di rapinare un ragazzino sul treno e lo colpiscono con un calcio, denunciati due sedicenni

La vittima, 15 anni, ha riconosciuto i due mentre era in centro con la madre e ha avvertito la polizia. E' successo ieri pomeriggio

Mentre era in centro con la madre ha riconosciuto i due ragazzi che poco prima avevano tentato di rapinarlo su un treno regionale arrivato alla stazione di Porta al Serraglio e, di fronte al colpo fallito, lo avevano aggredito con un calcio alla schiena. La vittima, un quindicenne, ha subito chiamato la polizia che è riuscita a fermare i malviventi, anche loro minorenni, uno italiano e l'altro moldavo, residenti in provincia di Pistoia. I due sono stati denunciati per tentata rapina e affidati ai genitori. E' successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 dicembre, in piazza Duomo. Il quindicenne, mentre era sul treno, è stato avvicinato dai due ragazzi che lo hanno minacciato chiedendo che consegnasse il portafoglio; il giovane non si è fatto intimidire e ha chiesto l'intervento del capotreno, ma una volta sceso è stato raggiunto alle spalle e colpito con un calcio. Più tardi l'incontro in piazza Duomo e la richiesta di aiuto alla polizia.









Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus