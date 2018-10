03.10.2018 h 12:04 commenti

Tentano di forzare la porta della farmacia ma scatta l'allarme e mette in fuga i ladri

Il colpo tentato nel cuore della notte a Seano. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza

Una banda di ladri ha preso di mira, questa notte 3 ottobre, la farmacia Martelli a Seano, ma il colpo è fallito grazie all'allarme che ha messo in fuga i malviventi. E' successo tra le 3 e le 4, in via Fratelli Cervi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Carmignano, ma ormai i ladri si erano allontanati. Acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza, dove si vedono alcuni sconosciuti trafficare intorno alla porta, nel tentativo di forzarla. L'operazione, per fortuna, non è andata a buon fine e quando è scattato l'allarme, i ladri hanno preferito scappare. In passato la farmacia era già stata presa di mira. Adesso i carabinieri stanno cercando di risalire agli autori del tentato furto, analizzando le immagini della videosorveglianza.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

