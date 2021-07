19.07.2021 h 10:26 commenti

Tenta la truffa spacciandosi per tecnico di Publiacqua: "C'è amianto nell'acqua"

E' successo in via Vergaio Bivio e la cittadina presa di mira ha dato subito l'allarme. L'azienda mette in guardia: "Nessun nostro incaricato fa controlli nelle abitazioni private"

Una cittadina ha subito un tentativo di raggiro da parte di un malfattore che si è spacciato per tecnico di Publiacqua. E' la stessa azienda a dare l'allarme dopo aver ricevuto la segnalazione dalla donna, che abita in via Vergaio Bivio. Stamani una persona, adducendo la scusa di lavori su strada, ha chiesto di entrare in casa per effettuare controlli per una presunta presenza di amianto nell’acqua. La cittadina si è insospettita e ha subito chiamato Publiacqua che ricorda ai cittadini che nessuno degli incaricati dell'azienda sta svolgendo controlli su abitazioni private e che il personale non effettua verifiche, controlli o manutenzione sugli impianti interni ed all’interno delle proprietà private. La pertinenza di Publiacqua arriva, infatti, solo fino al punto di consegna ed i controlli sulla qualità dell’acqua vengono effettuati ai punti di controllo sulla rete idrica e non nelle abitazioni.

Publiacqua invita comunque i cittadini a segnalare prontamente all'azienda o alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetta.