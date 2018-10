08.10.2018 h 13:10 commenti

Tenta la truffa dello specchietto con un cliente dei pronto moda ma viene scoperto e denunciato

E' successo sabato mattina in via Veneto. La vittima è un commerciante greco fermato da un 22enne rom

Ha tentato di attuare la cosiddetta truffa della specchietto a un commerciante greco giunto a Prato per fare acquisti nei pronto moda del Macrolotto Uno, ma è stato scoperto e denunciato dalla polizia. I fatti sono avvenuti sabato mattina, 6 ottobre, in via Veneto. Un 22enne di origine rom, residente in provincia di Roma e con precedenti specifici, si è avvicinato al greco sostenendo che aveva danneggiato lo specchietto della sua Golf con il furgone su cui viaggiava e mostrando la fattura d'acquisto dello stesso ha chiesto ben 195 euro di risarcimento.

Il commerciante straniero si è accorto subito che era in atto una truffa e ha chiamato un conoscente cinese del posto che a sua volta ha contattato la polizia. Il truffatore si è quindi dato alla fuga ma è stato rintracciato poco dopo in via Traversa del Crocifisso. Il giovane è stato riconosciuto dal commerciante e dalla parente che era con lui sul furgone. Inoltre aveva con se la fattura da 195 euro dello specchietto. E' stato quindi denunciato a piede libero per tentata truffa.

