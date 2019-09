25.09.2019 h 18:55 commenti

Tenta la truffa del falso incidente ma proprio davanti ai carabinieri: arrestato

In manette un 37enne che a Maliseti aveva fermato una donna accusandola di avergli danneggiato il parabrezza dello scooter, quando era stato lui a colpire la carrozzeria dell'auto con un oggetto

E' finito agli arresti domiciliari dopo essere stato sorpreso, ieri 24 settembre, da una pattuglia di carabinieri mentre tentava di raggirare un'automobilista con il vecchio trucco del falso incidente.

In manette è finito un 37enne di Torre Annunziata ma da tempo residente a Prato, che a bordo del suo scooter percorreva le strade di Prato alla ricerca di vittime. Negli ultimi tempi erano stati segnalati episodi analoghi e così le pattuglie dei carabinieri impegnate sulle strade erano particolarmente attente su questo fronte.

Così ieri, una pattuglia della Tenenza di Montemurlo, ha notato l'uomo a bordo del suo scooter affiancare l’auto condotta da una signora pratese che marciava regolarmente in via della Pace a Maliseti. Il 37enne aveva appena colpito con un oggetto la fiancata della macchina per poi fermarla e reclamare alla conducente una collusione inesistente, lamentando la rottura del parabrezza e pretendendo un risarcimento.

Ma tutta la manovra si era svolta sotto gli occhi dei carabinieri, che avendo riconosciuto il soggetto come autore di precedenti reati dello stesso tipo, lo stavano già tenendo d’occhio. Così per il 37enne sono scattate le manette con l'accusa di truffa. In attesa del processo, è stato posto ai domiciliari.



