22.03.2019

Tenta il suicidio buttandosi dal cavalcavia dell'A11 ma viene salvato dai poliziotti

L'allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno tentato di fermare il 47enne legandolo al torace con una corda.

Ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dal cavalcavia dell'autostrada A11 tra via dei Trebbi e via delle Caserane ma è stato salvato dai poliziotti che lo hanno afferrato per le braccia e i vestiti e riportato sulla strada. E' successo ieri sera, 21 marzo, poco prima delle 22. Protagonista un 47enne pratese che già in passato ha manifestato intenti suicidi. Ieri ha provato a buttarsi di sotto dal ponte ma è stato fermato da alcuni passanti che lo hanno legato al torace con una corda e che hanno dato l'allarme. Quando gli agenti sono giunti sul posto, l'uomo era già all'esterno della rete di recinzione di sicurezza del cavalcavia, con i piedi nel vuoto. I poliziotti gli hanno afferrato le braccia e dopo tranciato la rete con una cesoia, hanno riportato l'uomo sulla carreggiata vincendo la sua resistenza. Cosa che è costata a un agente un trauma muscolare da sforzo guaribile in 7 giorni.

Il 47 enne è stato poi affidato al personale sanitario inviato dal 118 che lo ha accompagnato all'ospedale. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno poi provveduto a chiudere il varco fatto sulla rete di protezione.