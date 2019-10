11.10.2019 h 20:20 commenti

Tenta il suicidio buttandosi dal balcone della rsa, interviene l'elisoccorso

E' successo nel tardo pomeriggio di oggi a Montemurlo. La donna non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri e la municipale

Ha tentato il suicidio gettandosi dal balcone della struttura dove è ricoverata. E' successo questo pomeriggio, 11 ottobre, attorno alle ore 18 alla rsa di Cicignano nel comune di Montemurlo. Il personale e gli altri ospiti hanno subito chiamato il 118. Vista la dinamica, il medico ha preferito chiedere l'intervento dell'elisoccorso Pegaso che ha accompagnato la donna al Cto di Firenze. Secondo quanto appreso, la persona non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri della Tenenza di Montemurlo. Non ci sono dubbi su quanto accaduto. La donna, affetta da disturbi mentali, ha tentato di togliersi la vita buttandosi dal balcone. Fortunatamente lo ha fatto dal primo piano con un volo, quindi, contenuto.

La polizia municipale è intervenuta per prestare assistenza a Pegaso in fase di atterraggio e di decollo.