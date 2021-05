07.05.2021 h 11:16 commenti

Tenta il furto nel negozio di parrucchiere con un complice: arrestato

Il colpo sventato da un poliziotto che stava rincasando dopo aver finito il turno in Questura e che ha chiamato i colleghi e i carabinieri. Presa di mira un'attività in via Roma

Un ladro è stato arrestato nel cuore della notte dopo aver tentato di rubare all'interno di un negozio di parrucchiere di via Roma. Il complice che era con lui è scappato ed è tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. E' successo poco prima delle 3 di stanotte 7 maggio e il furto è stato sventato grazie ad un poliziotto che, dopo aver finito il suo turno in Questura, stava rincasando. L'agente ha visto la porta del negozio forzata e ha subito allertato sia i colleghi sia i carabinieri. Le pattuglie sono arrivate mentre i due ladri uscivano: i carabinieri sono riusciti a bloccare non senza fatica un nigeriano di 21 anni, regolare sul territorio, che ha cercato in ogni modo di sottrarsi all'arresto. Mentre l'altro ladro è scappato in sella ad una bicicletta. L'arrestato aveva addosso un telefono rubato all'interno del negozio e uno scalpello, probabilmente usato per forzare la porta. Il giovane, già con precedenti, è stato quindi arrestato per furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus