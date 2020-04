14.04.2020 h 16:47 commenti

Tenta il furto in una macelleria al Soccorso: scoperto e arrestato dalla polizia

E' successo la notte tra Pasqua e Pasquetta in via Padova. Il ladro trovato con i 200 euro che aveva prelevato dalla cassa dopo aver forzato la saracinesca del negozio

In piena notte, tra Pasqua e Pasquetta, ha cercato di compiere un furto ai danni di una macelleria di via Padova al Soccorso, ma è stato bloccato e arrestato dall'intervento di più pattuglie della polizia. In manette è finito un 37enne albanese, irregolare in Italia e con precedenti per reati analoghi. L'uomo è stato trovato con 200 euro che aveva rubato dalla cassa del negozio, dove si era introdotto con un complice, poi fuggito, dopo aver forzato la saracinesca. L'allarme è scattato verso le 3.20 della notte quando è stato segnalato alla polizia il probabile furto in atto. Gli agenti sono intervenuti e hanno bloccato uno dei ladri, che ora dovrà rispondere dell'accusa di furto aggravato. Il 37enne non sarebbe nemmeno dovuto essere a Prato visto che era colpito dal divieto di dimora dopo essere stato scarcerato dalla Dogaia per un precedente reato.

