Tenta il furto in una ditta, scatta l’allarme e si nasconde in bagno: salvato dal pestaggio

È successo all’alba in un’azienda in via Toscana. Protagonista un pregiudicato di 48 anni, arrestato dalla polizia. I titolari, arrivati sul posto con altre persone, hanno cercato di farsi giustizia da soli

Si è nascosto nel bagno ma a tradirlo sono state le telecamere di sicurezza che hanno svelato il nascondiglio. Un uomo di 48 anni, italiano, residente a Carmignano, pregiudicato con all’attivo una lunga sfilza di precedenti, è stato arrestato dalla polizia per il tentato furto in un’azienda cinese al Macrolotto, in via Toscana. Deve dire grazie agli agenti se non è rimasto vittima di un pestaggio: a fatica è stato messo un freno alla rabbia dei cinesi - cinque in tutto - che hanno tentato di farsi giustizia subito. I titolari sono stati avvisati dell’intrusione all’alba di oggi, sabato 27 agosto grazie al sistema di allarme collegato ai telefonini. Arrivati sul posto, i cinesi hanno notato i segni di effrazione sulla porta di ingresso ma all’interno non hanno nessuno. Successivamente, visionando le immagini delle telecamere puntate sui locali della ditta, i titolari si sono accorti che il malvivente si era nascosto dentro il bagno. Sul posto è arrivata una Volante della polizia. Il 48enne, che puntava ai soldi contenuti nel distributore automatico di merendine e bevande, è stato arrestato e messo ai domiciliari dopo l’udienza di convalida davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato.

