Tenta il furto in pieno giorno ma viene scoperto dal padrone di casa

Il ladro è stato poi arrestato dalla polizia, nonostante abbia cercato di scappare fuggendo da una finestra

Ha cercato di rubare in pieno giorno nell'abitazione di un connazionale, ma è stato sorpreso dal padrone di casa e, dopo un inseguimento, è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti. In manette è finito un pregiudicato cinese di 38 anni, residente a Prato. L'uomo, verso le 13.30 di ieri 15 ottobre, è penetrato in una casa al primo piano in via del Purgatorio. Mentre stava rovistando, alla ricerca di soldi e preziosi, è stato però visto dal proprietario che ha chiamato la polizia. Il ladro è allora fuggito, uscendo da una finestra e poi cercando di dileguarsi insieme ad un complice che lo aspettava in strada. I poliziotti lo hanno però rintracciato poco distante e, una volta portato in Questura, il 38enne è stato riconosciuto dal derubato. Per il ladro è quindi scattato l'arresto per tentato furto aggravato in abitazione.

