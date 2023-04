06.04.2023 h 12:41 commenti

Tenta il furto bis nello stesso negozio ma viene scoperto

I carabinieri arrestano un 34enne che aveva trafugato capi di abbigliamento per un valore di 1.400 euro. Gli è stato fatale il secondo colpo quando il commerciante lo ha riconosciuto

Il giorno precedente aveva rubato capi d'abbigliamento e gli era andata bene. Così, ha pensato di fare il bis, ma stavolta è stato riconosciuto dal titolare del negozio. E' successo in via Perlasca a vergaio, dove i carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 34enne di origine rumena, trovato con numerosi vestiti griffati nascosti nella fodera del voluminoso giubbotto che indossava. La merce, dal valore di 1.400 euro, è stata quindi restituita al proprietario. Era stato lo stesso commerciante a riconoscere il rumeno come il ladro che il giorno prima aveva messo a segno un furto analogo. Lo straniero è già comparso davanti al giudice che ne ha convalidato l'arresto, disponendo per il 34enne la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Prato.

