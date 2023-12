12.12.2023 h 14:41 commenti

Ricettatore pasticcione tenta di vendere la batteria di una bici rubata al legittimo proprietario

Il derubato ha chiesto l'aiuto della polizia. L'uomo è stato denunciato per ricettazione e per detenzione di sostanza stupefacente

Ha tentato di vendere la batteria di una bici al legittimo proprietario che ne aveva subito il furto pochi giorni prima. Una coincidenza che è costata a un 31enne di origine pakistana una denuncia in stato di libertà per ricettazione e per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, l’uomo ha tentato di rivendere una batteria di una bici elettrica ad un suo connazionale che si occupa di consegne di cibo a domicilio. Ignorava però che quella batteria fosse proprio la sua e che fosse facilmente riconoscibile perché personalizzata. Il derubato, riconosciutala dalla foto che il venditore gli ha mandato, ha contattato la polizia che si è fatta trovare pronta al momento dello scambio, avvenuto ieri in piazza Mercatale. Gli agenti in abiti civili hanno quindi fermato il 31enne che era in compagnia di un connazionale di diciannove anni, poi risultato irregolare. L'uomo, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di quattro involucri di carta trasparente contenenti 15 grammi di hashish.







