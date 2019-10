14.10.2019 h 16:23 commenti

Tenta di uccidersi impiccandosi ad un albero: salvato dai carabinieri che tagliano la corda in extremis

E' successo nei giardini pubblici di Tobbiana. E' il terzo salvataggio in meno di un mese: in precedenza i militari avevano fermato un giovane che voleva buttarsi da ponte Datini e disarmato una donna che voleva pugnalarsi

Voleva farla finita e si era già messo il cappio intorno al collo, ma per fortuna un passante ha dato l'allarme e i carabinieri di una pattuglia del Radiomobile sono riusciti ad arrivare in tempo per salvare la vita a un romeno di 34 anni. Il fatto risale e pochi giorni fa ed è avvenuto nei giardini pubblici di Tobbiana. L'uomo aveva deciso di uccidersi impiccandosi ad un albero. I militari, allertati da un passante, sono intervenuti immediatamente dopo che l’uomo si era lasciato scivolare nel vuoto, riuscendo ad impedire che la corda ancorata alla pianta lo soffocasse, dapprima reggendolo per le gambe, poi liberandolo definitivamente dalla morsa del nodo scorsoio tagliando la fune.Si tratta del terzo salvataggio effettuato dai carabinieri nelle ultime settimane. Il 18 settembre una pattuglia è intervenuta per salvare un ragazzo trentenne che per una delusione amorosa aveva già scavalcato le paratie del ponte Datini sul Bisenzio ed è stato bloccato dai militari proprio mentre stava per lanciarsi nel vuoto ( LEGGI ).Due giorni dopo, il 20, una donna di 24 anni originaria delle Filippine si era barricata in una casa del centro e minacciava di togliersi la vita con un coltello dopo aver annunciato il suo proponimento all’ex fidanzato che fortunatamente ha avvisato subito i carabinieri; anche in questo caso le motivazioni sono risultate legate a delusioni di carattere sentimentale. I militari hanno dovuto avviare una trattativa con la donna, prima per calmarla e poi per farsi aprire la porta. Alla fine sono riusciti a dissuaderla dal suo proponimento e l'hanno disarmata del grosso coltello a punta che minacciava di usare contro se stessa.