03.04.2018 h 12:56 commenti

Tenta di strappare il telefonino dalle mani di una donna in attesa del bus, la polizia vede e lo blocca

Un uomo di 44 anni è stato denunciato per tentato furto. E' successo ieri pomeriggio in viale Galilei. Gli agenti in servizio su una Volante hanno assistito alla scena durante il loro giro di controllo del territorio e subito sono intervenuti

E' stato visto dalla polizia mentre cercava di strappare un telefono cellulare dalle mani di una donna. Il malvivente, un pratese di 44 anni, quando si è accorto di essere stato scoperto ha cercato di allontanarsi in bicicletta ma è stato bloccato dagli agenti che lo hanno identificato e denunciato per tentato furto con strappo. E' successo intorno alle 16.20 di ieri, lunedì 2 aprile, in viale Galilei. La vittima del tentativo di furto è una donna cinese di 48 anni che era seduta alla fermata dell'autobus con il telefonino in mano quando l'italiano è entrato in azione. L'uomo non ha esitato ad usare le maniere forti pur di impossessarsi del cellulare ma ha dovuto rinunciare per l'intervento degli agenti di una Volante che casualmente si trovavano a passare da lì.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus