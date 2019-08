01.08.2019 h 14:03 commenti

Tenta di scippare una ragazza poi ruba un telefono: riconosciuto da un poliziotto e bloccato

La Questura ha diffuso la foto dell'uomo, sospettando che possa aver commesso altri reati. Era in sella ad una bici rubata al servizio di bike sharing di Firenze

Prima, verso le 13 di ieri 31 luglio, ha tentato di scippare una 18enne vietnamita in via Pugliesi, non riuscendo nel suo intento per la resistenza opposta dalla giovane. Poi, un'ora dopo, ha rubato il cellulare ad un 46enne pratese all'interno di un bar in via Siena al Soccorso.