30.05.2020 h 13:18 commenti

Tenta di rubare uno scooter, arrestato ventiquattrenne

All'arrivo della Volante ha cercato di scappare, ma è stato bloccato. A richiedere l'intervento delle forze dell'ordine il proprietario del mezzo

Tenta di rubare uno scooter in via Picasso, ma viene bloccato da una volante, è successo ieri sera, 29 maggio poco dopo le 23,30. A richiedere l’intervento dei poliziotti il proprietario del mezzo che ha notato l’uomo intento a rompere il bloccasterzo.

All’arrivo degli agenti ha cercato di scappare, ma il 24enne di origine marocchina è stato fermato e identificato. Irregolare sul territorio con numerosi reati contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza di reato e condotto in questura in attesa del processo per direttissima.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus