25.07.2020 h 14:23 commenti

Tenta di rubare una bicicletta ma una guardia giurata lo vede e chiama la polizia, denunciato

Ventiquattrenne deve rispondere di tentato furto. E' successo ieri in via Salvemini. Il proprietario aveva lasciato la bici legata a un lampione

E' finito nei guai dopo essere stato visto smontare la ruota anteriore di una bicicletta che il proprietario aveva assicurato ad un lampione con un lucchetto. Protagonista un ventiquattrenne originario del Pakistan, è stato denunciato per tentato furto aggravato. E' successo nella mattina di ieri, venerdì 24 luglio, in via Salvemini, zona Castellina. A notare il giovane armeggiare intorno alla bici è stata una guardia giurata in servizio che ha subito avvertito la polizia. Arrivati sul posto, gli agenti hanno fermato il ventiquattrenne e lo hanno controllato: è risultato in possesso di regolare permesso di soggiorno e con precedenti.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus